Andy Borg meldet sich 2026 zurück. Am 17. Januar zeigt der SWR die erste Ausgabe der beliebten Volksmusik-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Wie gewohnt geben sich Größen des Schlagers die Ehre.
Das neue Jahr ist wenige Tage alt, da steht Andy Borg (65) bereits wieder auf der Bühne. Am Samstag, den 17. Januar 2026, präsentiert der beliebte Moderator die erste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR. Laut Mitteilung wird die Show ab 20:15 Uhr ausgestrahlt und ist auch im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek zu sehen.