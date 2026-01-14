Andy Borg meldet sich 2026 zurück. Am 17. Januar zeigt der SWR die erste Ausgabe der beliebten Volksmusik-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Wie gewohnt geben sich Größen des Schlagers die Ehre.

Das neue Jahr ist wenige Tage alt, da steht Andy Borg (65) bereits wieder auf der Bühne. Am Samstag, den 17. Januar 2026, präsentiert der beliebte Moderator die erste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR. Laut Mitteilung wird die Show ab 20:15 Uhr ausgestrahlt und ist auch im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

Die Gästeliste liest sich wie ein Who's who der deutschen Schlager- und Volksmusikszene. Mit den Amigos, Natalie Holzner, den Stimmen der Berge und Andreas Hastreiter hat Borg echte Schwergewichte der Branche eingeladen. Auch Peter Orloff, Conny und die Sonntagsfahrer sowie Jauchzaaa werden für musikalische Höhepunkte sorgen.

Blasmusik-Tradition wird großgeschrieben

Andy Borg selbst verrät zudem über die aufspielenden Musiker: "Bei der ersten Folge 2026 begrüßen wir gleich zwei liebe Formationen der Blasmusik, die diesmal aus dem Südwesten in unsere Weinstube kommen und für uns aufspielen."

Die Blasmusik hat für ihn einen besonderen Stellenwert: "Diese Tradition der Blasmusikanten habe ich aus der Stadlzeit mit in den Schlager-Spaß gebracht und freue mich, dass sie hier im Südwesten fortgeführt wird."

Zweite Ausgabe schon im Februar

Wer nach dem 17. Januar noch nicht genug hat, darf sich freuen: Bereits am 21. Februar 2026 folgt die nächste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg", ebenfalls um 20:15 Uhr im SWR, im MDR Fernsehen und in der ARD Mediathek. Hier verspricht die Gästeliste ebenfalls einiges: G.G. Anderson, Truck Stop, Damiano Maiolini, Simone, Monika Avsenik, Anni Marie, Denis Wittberg und die Schellack-Solisten werden für Stimmung sorgen. Auch Gipsy Fuego und die Lungauer sowie die Blaskapelle Obersasbach aus Sasbach werden auftreten.