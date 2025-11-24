Zwei Musiker, ein Song: Ariel Oehl und Tristan Brusch liebten dieselbe Frau aus Stuttgart

Das ungewöhnlichste Duett des Jahres wurde in Stuttgart geboren: Die Musiker Ariel Oehl und Tristan Brusch singen in „Bad Cannstatt“ davon, wie sie sich in dieselbe Frau verliebten.
Man muss ja fast froh sein, dass das hier ein Duett geworden ist – und nicht etwa ein Duell: Mit „Bad Cannstatt“ hat der Wiener Sänger Ariel Oehl jetzt einen gemeinsamen Song mit Deutschlands Schauerliedermacher Tristan Brusch veröffentlicht. Und die Geschichte dahinter könnte ungewöhnlicher nicht sein: Beide, Oehl aus Wien und Brusch aus Berlin, verlieben sich in dieselbe Frau aus Bad Cannstatt. Und finden das auf schmerzhafte Weise heraus.