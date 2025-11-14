Wenn das Geld für das Nötigste reicht: Zwei Frauen aus dem Kreis Ludwigsburg erzählen vom Alltag mit Existenzangst und dem Versuch, ihren Kindern das beste Leben zu ermöglichen.
Ellen Maischke, die eigentlich anders heißt und anonym bleiben möchte, kennt den Geschmack von Armut. Als Kind einer alkoholkranken Mutter gab es bei der Marbacherin zu Hause tagelang nichts zu essen, ihren Hunger stillte sie mit Papier. In der Schule wurde sie von ihren Mitschülern für ihre löchrige Kleidung gehänselt. Urlaube kannte sie nicht.