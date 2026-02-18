Im Dezember wurde der "Pulp Fiction"-Star Peter Greene im Alter von 60 Jahren tot in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden. Nun hat die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache bekannt gegeben - und den Vorfall als tragischen Unfall eingestuft.
Nach dem plötzlichen Tod des US-Schauspielers Peter Greene (1965-2025) im vergangenen Dezember hat die Gerichtsmedizin in New York City nun offizielle Details zur Todesursache bekannt gegeben. Entgegen ersten Spekulationen wurde der Tod des 60-Jährigen als tragischer Unfall eingestuft.