Zwei Monate nach seinem Tod: Jingle Bell Ball wird mit Tribut für Liam Payne eröffnet

1 Liam Payne war durch eine Hommage Teil des diesjährigen Jingle Bell Balls. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON/ddp images

Am Wochenende findet der jährliche Jingle Bell Ball in London statt. Das Event mit Auftritten von Katy Perry und Coldplay wurde mit einer Erinnerung an den verstorbenen Sänger Liam Payne begonnen.











Link kopiert



Beim alljährlichen Jingle Bell Ball in der O2-Arena in London wurde zu Beginn der Veranstaltung Liam Paynes (1992-2024) gedacht. "Heute Abend erinnern wir uns an Liam Payne", war am Samstagabend (7. Dezember) auf der großen Leinwand zu lesen, noch bevor der erste Auftritt auf der Bühne stattfand. Dazu wurde das Licht für einen Moment der Stille gedimmt, wie unter anderem der "Mirror" berichtet.