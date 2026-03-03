Zwei Monate alt: Sumatra-Tiger-Baby im Tierpark Berlin entwickelt sich gut

Kurz nach dem Jahreswechsel erblickte das kleine Sumatra-Tiger-Jungtier im Berliner Tierpark das Licht der Welt. Wie geht es dem zwei Monate alten Nachwuchs?
Berlin - Das zwei Monate alte Sumatra-Jungtier im Tierpark Berlin entwickelt sich prächtig. Das Tiger-Mädchen meisterte erfolgreich seine erste tierärztliche Untersuchung und ist fit und gesund, wie der Tierpark mitteilte. Das am 2. Januar geborene Weibchen erhielt die erste Impfung gegen Katzenseuche, Katzenschnupfen und Tollwut. "Gerade in den ersten Lebensmonaten ist ein verlässlicher Impfschutz entscheidend", sagte Tierärztin Anja Hantschmann.