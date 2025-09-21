Zwei Millionen Euro für Abriss: Verschwendung von Steuergeldern – Nicht zu allem Ja und Amen sagen

Wo war der Widerspruch, als der zwei Millionen Euro teure Abriss im Osterholzwald bei Ludwigsburg zur Debatte stand? Bürgervertreter sollten wachsamer sein.
Bäume sind wunderbar – und deshalb erschreckte zu Beginn dieser Woche die Nachricht, dass 256 von ihnen wegen Schneisen für eine Baustraße durch den Osterholzwald bei Ludwigsburg einfach so umgeholzt werden. Natürlich, vieles wächst im Wald nach. Über Eidechsen regen sich die meisten Zeitgenossen nur noch auf, wenn sie Bauprojekte verzögern. Auch ergab die Recherche: Alle Genehmigungen für den Abriss der alten Schießanlage lagen vor. Ist damit alles halb so wild?