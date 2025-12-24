Kurz vor Weihnachten zeigt sich Taylor Swift von ihrer großzügigen Seite: Die Sängerin überwies insgesamt zwei Millionen Dollar an wohltätige Organisationen. Eine der Spenden widmete sie ihrem Vater Scott, der in diesem Jahr am Herzen operiert werden musste.

Weihnachten ist für Taylor Swift (36) offenbar die Zeit des Gebens. Der Popstar hat kurz vor den Feiertagen gleich zwei beachtliche Spenden getätigt, wie das US-Magazin "People" berichtet. Insgesamt flossen zwei Millionen Dollar an gemeinnützige Organisationen - eine davon trägt eine sehr persönliche Note.

Am 23. Dezember bestätigte die American Heart Association, dass Swift der Organisation eine Million Dollar überwiesen hat. Die Spende erfolgte zu Ehren ihres 73-jährigen Vaters Scott Swift, der Anfang des Jahres eine schwere Herzoperation überstehen musste. Bei dem Finanzberater war eine Fünffach-Bypass-Operation nötig geworden.

Wie "People" im Juli berichtete, hatte sich Scott Swift etwa einen Monat zuvor dem Eingriff unterzogen. Taylor, ihr Bruder Austin (33) und Mutter Andrea - seit 37 Jahren mit Scott verheiratet - wichen dem Patienten während der gesamten Zeit nicht von der Seite. Die Sängerin zog sogar für den Sommer bei ihrem Vater ein, um ihn bei der Genesung zu unterstützen.

Nancy Brown, Geschäftsführerin der American Heart Association, würdigte Swifts Engagement in einem Statement. Die Großzügigkeit der Sängerin werde "einen bleibenden Wandel bewirken, der weit über den finanziellen Wert hinausgeht. Die Erfahrungen ihrer Familie mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nur allzu häufig und betreffen fast die Hälfte aller Erwachsenen in den USA."

Swifts Engagement für ihren Vater werde vielen anderen Menschen bewusst machen, wie wichtig es sei, "ihre eigene Herzgesundheit ernst zu nehmen, Präventionsmaßnahmen zu verstärken und kontrollierbare Risikofaktoren zu verbessern - was letztendlich dazu beiträgt, dass mehr Menschen ein längeres und gesünderes Leben führen können".

Auch Feeding America erhielt eine Million

Zudem wurde auch bekannt, dass Swift ebenfalls eine Million Dollar an die Hilfsorganisation Feeding America gespendet hat. "Wir sind unglaublich dankbar", schrieb Geschäftsführerin Claire Babineaux-Fontenot auf Instagram. Swifts Großzügigkeit erinnere daran, "was möglich ist, wenn wir uns zusammentun, um volle Tische in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus zu gewährleisten".