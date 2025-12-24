Kurz vor Weihnachten zeigt sich Taylor Swift von ihrer großzügigen Seite: Die Sängerin überwies insgesamt zwei Millionen Dollar an wohltätige Organisationen. Eine der Spenden widmete sie ihrem Vater Scott, der in diesem Jahr am Herzen operiert werden musste.
Weihnachten ist für Taylor Swift (36) offenbar die Zeit des Gebens. Der Popstar hat kurz vor den Feiertagen gleich zwei beachtliche Spenden getätigt, wie das US-Magazin "People" berichtet. Insgesamt flossen zwei Millionen Dollar an gemeinnützige Organisationen - eine davon trägt eine sehr persönliche Note.