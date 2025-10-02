Zwei Menschen wurden verletzt: Zwei Flugzeuge stoßen auf New Yorker Flughafen zusammen

Bei einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem US-Flughafen LaGuardia in New York sind zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend Ortszeit.
Bei einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem US-Flughafen LaGuardia in New York sind zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend um 21.58 Uhr (Ortszeit, 3.58 Uhr MESZ), als eine Maschine der US-Fluggesellschaft Endeavor Air landete und mit einem startenden Flugzeug derselben Airline kollidierte, wie die Flughafenbehörde am Donnerstag mitteilte. Ein Mensch sei mit "nicht lebensbedrohlichen Verletzungen" in ein Krankenhaus eingeliefert worden, eine Flugbegleiterin habe leichte Verletzungen erlitten.