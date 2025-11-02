Zwei Menschen in Lebensgefahr: König Charles III. schockiert über schrecklichen Messerangriff

Nach einem Messerangriff in einem Zug in England zeigen sich König Charles III. und Königin Camilla in einem persönlichen Statement entsetzt.
Am Samstagabend sind mehrere Menschen bei einem Messerangriff in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon in der Grafschaft Cambridgeshire teils schwer verletzt worden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. König Charles III. (76) hat sich am 2. November in einer persönlichen Mitteilung, die unter anderem auf den Plattformen Instagram und X veröffentlicht wurde, zu dem entsetzlichen Vorfall geäußert.