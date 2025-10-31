In den USA sind mehrere Menschen festgenommen worden. FBI-Chef Patel wirft ihnen vor, einen potenziellen Terroranschlag vorbereitet zu haben.
Die US-Bundespolizei FBI hat nach Worten ihres Chefs Kash Patel einen potenziellen Terroranschlag im US-Bundesstaat Michigan vereitelt. Am Freitagmorgen seien mehrere Personen festgenommen worden, schrieb er auf der Plattform X. Diese hätten mutmaßlich eine „gewaltsame Attacke“ über das bevorstehende Halloween-Wochenende geplant. Patel bedankte sich bei den Einsatzkräften und kündigte an, dass weitere Details folgen sollten.