In den USA sind mehrere Menschen festgenommen worden. FBI-Chef Patel wirft ihnen vor, einen potenziellen Terroranschlag vorbereitet zu haben.

Die US-Bundespolizei FBI hat nach Worten ihres Chefs Kash Patel einen potenziellen Terroranschlag im US-Bundesstaat Michigan vereitelt. Am Freitagmorgen seien mehrere Personen festgenommen worden, schrieb er auf der Plattform X. Diese hätten mutmaßlich eine „gewaltsame Attacke“ über das bevorstehende Halloween-Wochenende geplant. Patel bedankte sich bei den Einsatzkräften und kündigte an, dass weitere Details folgen sollten.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf informierte Personen, dass der geplante Anschlag von der Terrormiliz Islamischer Staat „inspiriert“ gewesen sei.

Zwei Menschen seien festgenommen worden

Die Pläne hätten in Chatrooms im Internet begonnen. Zwei Menschen seien festgenommen worden, drei weitere würden verhört. Die Tatverdächtigen seien ungefähr 16 bis 20 Jahre alt. Aufgrund des anstehenden Halloween-Wochenendes hätten sich die Ermittler beim Schlagwort „Kürbistag“ entschieden, einzugreifen. Das FBI habe CNN gegenüber erklärt, dass für die Bevölkerung keine Gefahr mehr bestehe.

Michigan liegt im Norden der USA und grenzt an Kanada. Nach Regierungsangaben zählte der Bundesstaat im vergangenen Jahr gut 10 Millionen Einwohner. Die größte Stadt Michigans ist Detroit, Hauptstadt ist Lansing in der Mitte des Staates.