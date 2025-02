Zwei Mega-Baustellen: Bietigheim droht Verkehrschaos – wie am besten ausweichen?

Alles andere als lustig wird es für Autofahrer von Mai an in Bietigheim-Bissingen. Gleich zwei Baustellen auf einmal kommen bis Oktober auf sie zu. Starke Nerven sind angesichts von Staus und weitläufigen Umleitungen gefragt. Besonders gravierend dürfte die Vollsperrung der Landesstraße nach Sachsenheim sein, aber auch an der Hauptschlagader B 27 im Bietigheimer Stadtzentrum wird es klemmen.

Das Land bündelt die beiden Projekte zu einem. Ziel ist, die Infrastruktur zu verbessern. Die Landesstraße nach Sachsenheim wird breiter. An der B 27 in Bietigheim stehen nicht nur neue Fahrbahnbeläge auf dem Programm – das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart als Bauträger möchte auch die Sicherheit erhöhen. Das betrifft vor allem Fußgänger und Radfahrer innerorts an der B 27.

Die Landesstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim wird gesperrt. Foto: Werner Kuhnle

Kein Durchkommen wird es in dem halben Jahr auf der Landesstraße 1125 zwischen Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim geben. Das RP empfiehlt dafür folgende Umleitungen:

Aus Richtung Norden/ Osten von Besigheim über Löchgau, Freudental, Hohenhaslach nach Sachsenheim Für Lastwagen-Fahrer gilt: Wollen sie von Süden nach Sachsenheim, etwa zum Gewerbegebiet Eichwald, sollten sie von der A 81-Abfahrt Ludwigsburg-Süd über die B 10 und Vaihingen/Enz nach Sachsenheim fahren. Lokale Umleitungen in West-Ost-Richtung sind nicht für den Schwerverkehr zugelassen: Das sind die Strecken über Metterzimmern oder über Untermberg.

Für die Baustelle an der B 27 in Bietigheim-Bissingen gilt Folgendes:

Es wird auf der Bundesstraße in Bietigheim-Bissingen ein Fahrstreifen weggenommen. Es kommt zu Teilsperrungen. Hier ist die Staugefahr groß. Man sollte daher den innerstädtischen Bereich weitläufig umfahren. Wer von der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord kommt, sollte über Schloss Monrepos, Freiberg und Ingersheim schließlich wieder in Richtung der B 27 in Bietigheim-Bissingen fahren. Wer aus Richtung Besigheim kommt, fährt über die Auwiesenbrücke, Kreuzäcker und den Grotztunnel in Richtung B 27.

Der Hintergrund der Baumaßnahmen: Städtebaulich bietet die Anbindung des Lothar-Späth-Carrés eine Chance. Das RP will aber die gesamte Straßenführung an der Kreuzung der B 27 mit der Freiberger Straße in Richtung Buch sowie der Poststraße in Richtung Ingersheim ändern.

Gleiches gilt für den „Baubereich Nord“ an der B 27. Auch dort wird es in beide Richtungen einspurig durch die Stadt gehen. Das ist nötig, weil unter anderem das Aurain-Carré angeschlossen wird. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen legen außerdem Fernwärmeleitungen und Abwasserkanäle.