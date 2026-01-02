Samira Yavuz stellt sich gleich zwei RTL-Herausforderungen. Erst zieht sie ins Dschungelcamp, wenig später ist der Reality-Star bei "Unter uns" zu sehen.
RTL hat die vollständige Riege der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das anstehende Dschungelcamp mitgeteilt. Unter anderem neben Mirja du Mont (49), Gil Ofarim (43) und Simone Ballack (49) wird auch Reality-Star Samira Yavuz (32) ab dem 23. Januar in der neuesten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel zu sehen sein. Doch damit nicht genug: Der Sender verkündet zudem, dass Yavuz eine Rolle bei "Unter uns" übernimmt.