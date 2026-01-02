Samira Yavuz stellt sich gleich zwei RTL-Herausforderungen. Erst zieht sie ins Dschungelcamp, wenig später ist der Reality-Star bei "Unter uns" zu sehen.

RTL hat die vollständige Riege der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das anstehende Dschungelcamp mitgeteilt. Unter anderem neben Mirja du Mont (49), Gil Ofarim (43) und Simone Ballack (49) wird auch Reality-Star Samira Yavuz (32) ab dem 23. Januar in der neuesten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel zu sehen sein. Doch damit nicht genug: Der Sender verkündet zudem, dass Yavuz eine Rolle bei "Unter uns" übernimmt.

Samira Yavuz: "Ziemlich große Herausforderung" Sollte die 32-Jährige nicht schon früher bei "IBES" ausscheiden oder den TV-Dschungel freiwillig verlassen, wird sie ab Anfang Februar parallel in beiden Formaten zu sehen sein. Während sie bereits im Januar nach Australien reist, wird die erste "Unter uns"-Episode mit Yavuz am 2. Februar gezeigt. Sie spielt in der Serie ab Folge 7.800 eine medizinische Fachangestellte.

In einer Pressemitteilung des Senders scherzt Yavuz: "Bei 'Unter uns' lernt man eine völlig neue Seite von mir kennen. Eine Seite, die ich im Reality-TV selten zeige: die halbwegs seriöse Version." Sie spricht auch von einer "ziemlich großen Herausforderung". Der Reality-Star wolle sich aber "trotzdem noch treu" bleiben - so wie auch im TV-Dschungel, auf den sich Yavuz offenbar schon freut. Auf Instagram teilte sie in einer Story nach Bekanntgabe der Promi-Riege mit: "Eeeeendlich muss ichs nicht mehr geheimhalten. Spannende Konstellation, der ganze Cast. Hab irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr andres sein wird als die Jahre zuvor."

Den Auftakt zur 19. Dschungelcamp-Staffel feiert RTL am Freitag, dem 23. Januar, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. "Unter uns" wird für gewöhnlich montags bis freitags um 17:30 Uhr ausgestrahlt. Beide Formate sind auch via RTL+ zu sehen.