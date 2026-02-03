Bei der Premiere von "Wuthering Heights" in Paris bewies Margot Robbie einmal mehr ihr Gespür für Mode. Die Schauspielerin erschien zunächst in einem roten Samtkleid von Chanel, ehe sie in ein schwarzes Korsett-Minikleid wechselte - und dabei Diamanten im Wert von 100 Karat trug.
Atemberaubender Auftritt in Paris: Margot Robbie (35) hat bei der Premiere ihres neuen Films "Wuthering Heights" im legendären Le Grand Rex am Montagabend für gleich zwei modische Höhepunkte gesorgt. Zunächst erschien die australische Schauspielerin in einem bodenlangen roten Samtkleid von Chanel - inklusive dramatischer Schleppe, die an die georgianische Ära erinnert, in der ihr neuer Film spielt.