Bei der Premiere von "Wuthering Heights" in Paris bewies Margot Robbie einmal mehr ihr Gespür für Mode. Die Schauspielerin erschien zunächst in einem roten Samtkleid von Chanel, ehe sie in ein schwarzes Korsett-Minikleid wechselte - und dabei Diamanten im Wert von 100 Karat trug.

Atemberaubender Auftritt in Paris: Margot Robbie (35) hat bei der Premiere ihres neuen Films "Wuthering Heights" im legendären Le Grand Rex am Montagabend für gleich zwei modische Höhepunkte gesorgt. Zunächst erschien die australische Schauspielerin in einem bodenlangen roten Samtkleid von Chanel - inklusive dramatischer Schleppe, die an die georgianische Ära erinnert, in der ihr neuer Film spielt.

Das Kleid mit seinem Korsett-Oberteil betonte Robbies Dekolleté und schmale Taille, während der voluminöse Rock den Blick auf ein weißes Unterkleid freigab. Um den Hals trug der Hollywoodstar einen Choker von Lorraine Schwartz, der mit 100 Karat Champagner-Diamanten besetzt war.

Doch dabei beließ es die Schauspielerin nicht. Wie die "Daily Mail" berichtet, wechselte Robbie im Laufe des Abends in ein schwarzes Spitzen-Korsett-Minikleid.

Vom Samt ins Spitzenkorsett

An ihrer Seite zeigte sich Co-Star Jacob Elordi (28), diesmal in einem schlichten braunen Anzug mit passendem Hemd. Die beiden spielen in dem romantischen Drama das legendäre Liebespaar Catherine und Heathcliff.

Der Film basiert lose auf Emily Brontës gleichnamigem Roman von 1847 und wurde von Emerald Fennell (40) geschrieben und inszeniert. Die Regisseurin, die bereits bei "Saltburn" mit Elordi zusammenarbeitete, erschien zusammen mit dem Hauptcast auf dem roten Teppich.

Fennell schwärmt von ihrer Hauptdarstellerin

Über ihre Hauptdarstellerin geriet Fennell regelrecht ins Schwärmen. "Sie ist eine Inspiration, eine außergewöhnliche Frau", zitiert "People" die Filmemacherin. "Sie ist Mutter, sie ist Produzentin, sie ist eine unglaublich talentierte Schauspielerin - und sie nimmt sich immer Zeit, großzügig zu den Menschen um sie herum zu sein. Sie ist einfach die Beste."

Margot Robbie und ihr Ehemann, der britische Filmproduzent Tom Ackerley (35) wurden im Oktober 2024 Eltern eines Sohnes.

Wird es der größte Erfolg seit "Barbie"?

Noch vor dem offiziellen Kinostart Mitte Februar deuten starke Vorverkaufszahlen auf ein erfolgreiches Eröffnungswochenende hin. Branchenkenner rechnen laut dem britischen Boulevardblatt mit einem Einspielergebnis von 30 bis 35 Millionen US-Dollar allein in den USA. Damit wäre "Wuthering Heights" nicht nur der größte Kassenerfolg in Jacob Elordis Karriere, sondern auch Margot Robbies erster Hit seit dem "Barbie"-Phänomen von 2023.

"Wuthering Heights" startet am 12. Februar in den deutschen Kinos.