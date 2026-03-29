Zwei Konzerte: Paul McCartney lockt unzählige Stars ins Fonda Theatre

Kaum ein anderer schafft es wohl, derart viele große Namen mit einem Konzert auf so engem Raum zu versammeln. Zahlreiche Stars sollen bei einem kleinen Auftritt von Paul McCartney gesichtet worden sein.
Einer der größten Musikstars überhaupt spielt in einer altehrwürdigen Location? Kein Wunder, dass sich das auch viele andere hochkarätige Promis aus der Unterhaltungsbranche nicht entgehen lassen möchten. Die Liste der Stars, die ein Konzert des Ex-Beatle Paul McCartney (83) in Los Angeles besucht haben sollen, liest sich wie ein kleines Who's Who aus Schauspiel und Musik.