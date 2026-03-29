Zwei Konzerte: Paul McCartney lockt unzählige Stars ins Fonda Theatre

Kaum ein anderer schafft es wohl, derart viele große Namen mit einem Konzert auf so engem Raum zu versammeln. Zahlreiche Stars sollen bei einem kleinen Auftritt von Paul McCartney gesichtet worden sein.

Einer der größten Musikstars überhaupt spielt in einer altehrwürdigen Location? Kein Wunder, dass sich das auch viele andere hochkarätige Promis aus der Unterhaltungsbranche nicht entgehen lassen möchten. Die Liste der Stars, die ein Konzert des Ex-Beatle Paul McCartney (83) in Los Angeles besucht haben sollen, liest sich wie ein kleines Who's Who aus Schauspiel und Musik.

Unter dem Motto "Paul McCartney Rocks The Fonda" ist das ehemalige Beatles-Mitglied am 27. und 28. März im Fonda Theatre auf dem Hollywood Boulevard, das 2026 sein 100-jähriges Jubiläum feiert, aufgetreten. Die ersten Liveauftritte seit seiner "Got Back Tour" wurden damit in einem intimen Rahmen veranstaltet. Offiziell bietet das Fonda Theatre rund 1.200 Stehplätze, hinzu kommen wenige hundert weitere Plätze.

Von Al Pacino bis Taylor Swift

Viele Künstlerinnen und Künstler von Rang und Namen versammelten sich laut eines Berichts des US-Promi-Portals "TMZ", um dem zweiten Konzert beizuwohnen. Mit dabei seien etwa Schauspielstars wie Harrison Ford und dessen Ehefrau Calista Flockhart, Anjelica Huston, Steve Carell, Reese Witherspoon, Owen Wilson und Jon Hamm gewesen. Hollywood-Urgestein Al Pacino habe die Mutter seines vierten Kindes, Noor Alfallah, mitgebracht.

Besonders aus der Welt der Musik herrschte daneben reger Andrang. Neben Billie Eilish und ihrem Bruder Finneas O'Connell sollen etwa auch Olivia Rodrigo, Seal, Sabrina Carpenter, Taylor Swift und Christina Aguilera zugegen gewesen sein. Anthony Kiedis sowie Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Steven Tyler von Aerosmith, Musikproduzent Jimmy Iovine sowie Sharon Osbourne, die Ehefrau des verstorbenen Ozzy Osbourne, gaben sich demnach ebenfalls die Ehre. Neben weiteren Promis soll ein besonderer Wegbegleiter McCartneys ebenso erschienen sein: Ringo Starr, der auch einer der Beatles war.

Wer wie die meisten anderen Fans nicht live dabei sein konnte, kann sich zumindest auf neue Musik freuen, die McCartney bereits in wenigen Wochen herausbringen möchte. Die Veröffentlichung seines neuen Albums "The Boys of Dungeon Lane" ist für den 29. Mai angekündigt.