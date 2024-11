Zwei Konzerte in Deutschland: Maluma geht auf Europa-Tournee

Latin-Star Maluma geht im kommenden Jahr auf Europa-Tournee und wird auch in Deutschland Halt machen. Im März 2025 spielt er jeweils ein Konzert in Oberhausen und in München.

Im März 2025 wird es mit dem kolumbianischen Sänger Maluma (30) auch in Deutschland "pretty" und "dirty". Der Latin-Star tourt mit seinem "+Pretty +Dirty"-Programm durch Europa und spielt in zwei deutschen Städten. Am 25. März macht er in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen Halt, am 27. März geht es weiter in die Münchener Olympiahalle.

Fans können sich auf eine "stilistische Vielfalt von romantisch bis rau, von Reggaeton bis zur gefühlvollen Ballade" freuen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Wer Maluma in Deutschland live sehen will, kann ab Mittwoch, dem 6. November, ab 10:00 Uhr beim Ticketverkäufer Eventim sowie ab Freitag, dem 8. November, zur selben Uhrzeit an den bekannten Vorverkaufsstellen auf eine Karte hoffen.

Lesen Sie auch

Die "+Pretty +Dirty"-Tour startet am 15. März in Barcelona und endet am 6. April in Lissabon. Außer in Deutschland wird Maluma unter anderem in London, Brüssel oder Paris auftreten.

Nach vier Jahren wieder in Deutschland

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass Maluma zuletzt ein Konzert in Deutschland gespielt hat. 2020 präsentierte er sein Album "11:11" bei Shows in München, Frankfurt und Stuttgart. Bei seiner neuen Tour spielt er unter anderem seine aktuelle Platte "Don Juan", die im August 2023 veröffentlicht wurde.

Begonnen hat für Maluma, der mit bürgerlichem Namen Juan Luis Londoño Arias heißt, alles im Jahr 2010. Seine Single "Farandulera" wurde in Kolumbien zum Hit, wodurch er mit nur 16 Jahren einen Plattenvertrag bei Sony Music Colombia erhielt. In den folgenden Jahren stieg er zum internationalen Star auf, erhielt mehrere Latin-Grammy-Nominierungen und gewann 2020 bei den MTV Music Video Awards in der Kategorie "Best Latin". Neben musikalischen Erfolgen tritt der Reggaeton-Musiker auch als Schauspieler auf, unter anderem in "Marry Me" an der Seite von Jennifer Lopez (55) und im Oscar-prämierten Disney-Animationsfilm "Encanto".