Zwei Konzerte am Rhein: Bad Bunny erkundet Düsseldorf und trinkt Altbier mit seinen Fans

Bad Bunny tritt am Wochenende in Düsseldorf auf. Vor seinen Konzerten besuchte der Superstar eine Altstadtkneipe - und spendierte Fans Altbier und kostenlose Konzerttickets.
Düsseldorf erlebt gerade den Besuch eines der größten Latin-Superstars der Welt: Bad Bunny (32) ist in der Stadt - und zeigt sich dabei überraschend nahbar. Vor seinen beiden ausverkauften Konzerten am Samstag und Sonntag in der Merkur Spiel-Arena erkundet der puerto-ricanische Musiker die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und sorgt bereits im Vorfeld für reichlich Gesprächsstoff.