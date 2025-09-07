Zwei Kinder unter den Opfern: Schwerer Unfall: Drei Menschen verbrennen in E-Auto

1 Auch zwei Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Ein E-Auto prallt in Nordrhein-Westfalen gegen einen Baum und geht in Flammen auf. Für drei Insassen kommt jede Hilfe zu spät - darunter auch zwei Kinder.











Schwerte - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Schwerte drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Der Mann und die beiden Kinder saßen in einem Elektroauto, das gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wrack. Weitere Angaben zur Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst nicht.