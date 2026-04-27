Wie fühlt man sich, wenn während der Schwangerschaft festgestellt wird, dass etwas mit dem Embryo nicht stimmt? Eine Mutter aus Leinfelden-Echterdingen hat dies gleich zweimal erlebt.
Als Lena Miola zum zweiten Mal schwanger wurde, machte sie sich keine Sorgen. Sie hatte bereits ein gesundes Kind und galt mit 30 Jahren nicht als Risikofall. Auch als bei einem Ultraschalltermin in der zehnten Schwangerschaftswoche ein Fleck zu sehen war, der auf eine gefüllte Blase des Embryos hindeutete, blieb sie entspannt – wollte dies jedoch auf Anraten ihrer Gynäkologin bei einem Feindiagnostiker abklären lassen. Dort wurde bestätigt, was die Frauenärztin bereits vermutet hatte: eine sogenannte Megazystis beim ungeborenen Kind.