Wie fühlt man sich, wenn während der Schwangerschaft festgestellt wird, dass etwas mit dem Embryo nicht stimmt? Eine Mutter aus Leinfelden-Echterdingen hat dies gleich zweimal erlebt.

Als Lena Miola zum zweiten Mal schwanger wurde, machte sie sich keine Sorgen. Sie hatte bereits ein gesundes Kind und galt mit 30 Jahren nicht als Risikofall. Auch als bei einem Ultraschalltermin in der zehnten Schwangerschaftswoche ein Fleck zu sehen war, der auf eine gefüllte Blase des Embryos hindeutete, blieb sie entspannt – wollte dies jedoch auf Anraten ihrer Gynäkologin bei einem Feindiagnostiker abklären lassen. Dort wurde bestätigt, was die Frauenärztin bereits vermutet hatte: eine sogenannte Megazystis beim ungeborenen Kind.

Die Ärzte sagten der werdenden Mutter, die mit ihrer Familie in Leinfelden-Echterdingen lebt, dass dies eine mechanische, recht leicht zu behebende Ursache haben, aber eventuell auch auf eine Behinderung des Kindes deuten könne. „Genaueres hätte man durch eine Fruchtwasseruntersuchung feststellen können, doch das Risiko für das Baby war mir zu hoch“, erklärt Lena Miola ihre Entscheidung. Mit einem Bluttest ließ sich aber ausschließen, dass das Kind eine Trisomie hatte.

Ein Test zeigt, dass das Kind einen seltenen Gendefekt hat

Das Baby kam schließlich ein wenig zu früh auf die Welt, doch es schien fit zu sein. „Es fühlte sich aber so an, als würde man uns im Olgahospital wie Versuchskaninchen behandeln. An meinem Sohn wurde so viel herumgedoktert, weil sie ihn nicht einordnen konnten“, erinnert sich die Mutter. Sie entließ sich und ihr Kind selbst aus der Klinik: „Ihm fehlte ja nichts, weswegen wir im Krankenhaus hätten bleiben müssen.“

Durch einen Gentest stellte man dann jedoch fest, dass ihrem Sohn ein kleines Stück des 17. Chromosoms fehlt. Dieser Gendefekt ist so selten, dass es keinen Namen dafür und keine Studien dazu gibt. „Das bedeutet, dass man mir nicht sagen kann, wie er sich in Zukunft weiterentwickeln wird“, so die Mutter.

Lena Miola würde gerne ungezwungener mit ihrem Kind umgehen

Heute ist ihr Sohn sechs Jahre alt – ein Kind, mit dem man viel Spaß haben kann, das alles voller Begeisterung mitmacht, wie sie erzählt. Laufen lernte der Junge später als Gleichaltrige, seine Aussprache ist etwas undeutlicher, und er verliert manchmal Speichel. Seine Mutter findet, dass er in der Entwicklung eher einem Dreijährigen gleicht.

Ansonsten bemerke man seine Behinderung jedoch nicht. „Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wir hätten nie eine Diagnose erhalten“, sagt Lena Miola. Sie wünscht sich einen so ungezwungenen Umgang mit ihrem Sohn, wie ihn ihr ältester Sohn mit seinem Bruder hat: „Er akzeptiert ihn einfach so, wie er ist.“ Sie selbst dagegen sei manchmal zu besorgt und traue ihm aufgrund seiner Behinderung weniger zu.

Fröhliche Momente: die Familie Miola. Foto: Markus Brändli

Schnell war klar, dass Lena Miola ihr Leben umkrempeln muss. An der Universität Stuttgart arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und wollte in Betriebswirtschaft promovieren. Doch dies kam für sie als pflegende Mutter nicht mehr infrage, da damit viele Reisen verbunden gewesen wären. Doch auch als Referentin für Unternehmenskommunikation beim Tüv Süd arbeitete sie nur kurz: „Man unterschätzt, wie schwer es für pflegende Eltern ist, ein Angestelltenverhältnis aufrechtzuerhalten.“

Inzwischen hat sich die 37-Jährige mit einem Onlineshop für Kindergeschenke unter www.lamiolena.de selbstständig gemacht. Für Lena Miola ist dieser Schritt weit mehr als nur eine berufliche Neuorientierung: „Es ist mein Herzensprojekt.“ Die Arbeit gibt ihr Kraft und schafft einen Ausgleich zu den Herausforderungen im Alltag. Ihr ist es wichtig, sich selbst nicht nur als pflegende Mutter eines Kindes mit Einschränkungen zu sehen. „Anfangs rieten mir viele, mich an Selbsthilfegruppen zu wenden. Doch es gibt eben niemand Vergleichbares mit einem ähnlichen Gendefekt, mit dem ich mich hätte austauschen können.“

Mit der Zeit merkt sie ohnehin, dass sie die Geschichten der anderen Teilnehmenden mit teils schwerst kranken Kindern mehr belasten als entlasten. Für Miola ist klar: Sie muss für sich und ihre Familie selbst einen Weg finden. „Mein Herz war schwer von all dem Leid der Kinder. Aber ich hätte ja auch jemanden gebraucht, der mir Trost spendet.“ Sie hatte das Gefühl, von ihr als pflegender Mutter werde fast erwartet, dass sie leidet. Stattdessen will sie sich wieder ihrem Alltag zuwenden.

Bei der dritten Schwangerschaft wird ein Herzfehler festgestellt

Als sie zum dritten Mal schwanger wurde, war sie zuversichtlich. Doch wegen ihrer Vorgeschichte war ihr Umfeld besorgt und überzeugte sie schließlich, alle möglichen Untersuchungen bis hin zu einer Fruchtwasseruntersuchung über sich ergehen zu lassen.

Zwar deutete dieses Mal nichts auf eine Behinderung hin – doch die Ärzte stellte einen Herzfehler beim Embryo fest. Erneut nichts Genetisches, sondern eine Laune der Natur. Bei Ungeborenen, die an der gleichen Stelle ein Loch im Herzen haben, wie Lena Miolas Kind, wächst dieses in 80 Prozent der Fällen bis zum Ende der Schwangerschaft zu. Bei Miolas drittem Sohn war es leider nicht so. „Wir haben zweimal in der Negativ-Lotterie gewonnen“, sagt sie kopfschüttelnd. Tatsächlich sei die Wahrscheinlichkeit, die die Humangenetikerin ausgerechnet hatte, geringer gewesen, als in der Lotterie zu gewinnen.

Inzwischen ist Lena Miolas dritter Sohn fast zwei Jahre alt. Vor knapp einem Jahr wurde sein Herzfehler operativ behoben. Anschließend konnte die Familie dieses Kapitel abschließen. Mehr Sorgen bereitet ihnen derzeit die Zukunft des mittleren Sohns. Im Kindergarten war er gut aufgenommen worden. Ein Bezugserzieher wurde von anderen Aufgaben entbunden, um sich mehr um ihn kümmern zu können – ohne dass das Kind als Sonderling zwischen den anderen Kindern aufgefallen wäre.

Mittlerer Sohn wird beim Spielen teils ausgeschlossen

„Während ihn die jüngeren Kinder noch so akzeptieren, wie er ist, fallen den älteren Kindern aber immer mehr die Unterschiede auf, zum Beispiel, wenn er etwas kaputt macht, weil er es nicht versteht“, erzählt die Mutter. Dann dürfe er manchmal nicht mehr mitspielen, was ihn traurig mache – ebenso wie seine Mutter. Sie macht sich Sorgen, dass er in der Schule ein Mobbingopfer werden könnte.

Lena Miola würde es ihrem Kind, wie im Kindergarten, gern ermöglichen, eine Regelschule zu besuchen. Doch würde er dort zurecht kommen? „Bei meinem großen Sohn und seinen Freunden ist Fußball das beliebteste Thema. Damit kann mein Mittlerer einfach nichts anfangen. Er könnte nicht mitreden“, sagt sie. Andererseits fürchtet sie, dass auch eine sonderpädagogische Schule nicht das Richtige sein könnte, da das Kind körperlich nur leicht eingeschränkt ist.

Das Kind mit Gendefekt passt in keine Schublade

Ihr Sohn scheint nirgendwo so richtig dazu zu passen. Zahlreiche Anträge hat sie schon ausgefüllt, aufpassen müssen, dass sie die unterschiedlichen Fristen nicht versäumt, um ihr Kind an verschiedenen Schulen anzumelden und seinen Bedarf zu erklären. Trotz aller Unsicherheiten will die Familie nach vorn blicken. „Wir wissen noch nicht, welcher Weg der richtige sein wird – aber wir werden ihn finden“, sagt Lena Miola.

Sie habe gelernt, weniger in Kategorien zu denken und mehr auf die Entwicklung ihres Kindes zu vertrauen. Ihr Sohn zeige jeden Tag, was in ihm steckt – und er überrasche sie immer wieder. „Er macht seinen Weg. Nur vielleicht auf seine eigene Art.“ Diese Zuversicht trägt die Familie durch die vielen offenen Fragen, die noch unbeantwortet vor ihnen liegen.