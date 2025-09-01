Robin Wright spricht offen über die Erziehung ihrer Kinder, die sie mit Sean Penn hat. Sie bedauere Fehler, mit deren Folgen sie lange leben musste. Mit deutlichen Worten verrät die Schauspielerin außerdem, warum sie die USA verlassen hat.
Robin Wright (59) bereut Versäumnisse bei der Erziehung ihrer Kinder. Dies verriet die Schauspielerin gegenüber "The Times". "Als Mutter bedauere ich einiges", sagte sie der britischen Zeitung. Die Folgen davon habe sie viele Jahre lang erlebt. "Ich war nicht hart genug zu ihnen", so die "House of Cards"-Darstellerin. Robin Wright hat mit Sean Penn (65) Tochter Dylan Frances (34) und Sohn Hopper Jack (32). Mit ihrem Schauspielkollegen war sie von 1996 bis 2010 verheiratet.