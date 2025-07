Zwei Jahre Universität: Masterstudium in Harvard: Jessica Chastain geht zurück an die Uni

Von der Leinwand in den Hörsaal: Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (48) zieht es zurück an die Universität. Die Schauspielerin hat ein Masterstudium an der John F. Kennedy School of Government der Harvard University begonnen. Wie das "People"-Magazin bestätigte, ist Chastain in den zweijährigen Studiengang "Public Administration" eingeschrieben. Zuvor hatte "Variety" unter Berufung auf einen Insider berichtet, sie sei in diesem Sommer mehrfach bei Vorlesungen auf dem Campus in Cambridge, Massachusetts gesichtet worden.

Ihr Weg zur Schauspielerin

Ihre Schulzeit liegt lange hinter Jessica Chastain. Zunächst besuchte sie die El Camino Fundamental High School in Sacramento, Kalifornien, verließ die Schule jedoch vorzeitig. Den Abschluss holte sie später im Rahmen eines Erwachsenenprogramms nach. Von 1996 bis 1997 studierte sie am Sacramento City College, bevor sie im folgenden Jahr ihre Schauspielausbildung an der American Academy of Dramatic Arts erfolgreich abschloss.

Anschließend ging sie an die renommierte Juilliard School in New York und erlangte 2003 den Bachelor of Fine Arts. Ohne Robin Williams wäre das kaum möglich gewesen. Sie erhielt ein Stipendium, das der verstorbene Schauspieler gestiftet hatte. "Jedes Jahr habe ich ihm einen Brief geschrieben, um mich zu bedanken - und ich habe ihn nie getroffen", erzählte sie 2023 in der Talkshow "The View".

Sie wurde 2022 mit dem Oscar ausgezeichnet

Heute ist Chastain selbst eine erfolgreiche Schauspielerin. Sie wurde mit Filmen wie "The Help", "Zero Dark Thirty" und "Interstellar" bekannt. 2022 erhielt sie für ihre Leistung in "The Eyes of Tammy Faye" den Oscar als beste Hauptdarstellerin - zweimal war sie zuvor für einen Goldjungen nominiert worden. Acht Golden-Globe-Nominierungen stehen ebenfalls auf ihrer Liste. 2013 gewann sie die Trophäe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama.

Zuletzt war sie in dem Spielfilm "Dreams" zu sehen, der seine Weltpremiere bei der diesjährigen Berlinale feierte. Im September spielt sie dann in der Apple TV+-Serie "The Savant" mit.