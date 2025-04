Zwei Jahre Stillstand in Stuttgarter Osten: Gemeinderat droht mit Zwangskauf des EnBW-Wohngebietes

Stuttgarter Einsatz für globale Initiative Bismarckturm leuchtet am Welt-Parkinson-Tag in Blau

„Spark the Night“ heißt die Aktion eines globalen Netzwerks, das am Welt-Parkinson-Tag mit blau erleuchteten Monumenten auf die Nervenkrankheit aufmerksam machen will. Auch Stuttgart strahlt blau.