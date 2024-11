Reunion kurz vorm Fest: Thomas Helmer und Yasmina Filali haben sich zwei Jahre nach ihrer Trennung für den guten Zweck zusammengetan und bei einem Charity-Dinner in Hamburg gemeinsam bedürftige Menschen bedient.

Vor zwei Jahren gaben Ex-Fußballer Thomas Helmer (59) und Schauspielerin Yasmina Filali (49) ihre Trennung nach 21 gemeinsamen Jahren bekannt. Jetzt hat das ehemalige Promi-Traumpaar wenige Wochen vor Weihnachten eine Reunion gefeiert - für den guten Zweck.

Unter dem Motto "Mehr als eine warme Mahlzeit" lud der Hamburger Förderverein Friends Cup am Dienstag (26. November) mehr als 450 bedürftige Menschen in der Hansestadt zum weihnachtlichen Drei-Gänge-Menü in die Fischauktionshalle Altona. Unter den mehr als 100 Helferinnen und Helfer waren auch einige Prominente - darunter eben auch Helmer und Filali. Die beiden posierten gemeinsam für mehrere Fotos, die zeigen: Das Ex-Paar versteht sich offenbar nach wie vor prächtig.

Keine Schlammschlacht nach Trennung

Helmer und Filali beweisen mit dem gemeinsamen Auftritt einmal mehr, dass sie sich wohl im Guten und ohne Schlammschlacht getrennt haben. Bereits als das Ex-Paar im August 2022 seine Trennung verkündete, klang das so: Es seien "fantastische 21 Jahre" gewesen, in denen sie gemeinsam "viel gelacht und manchmal geweint", hätten, sagten die beiden damals der "Bild am Sonntag". Sie hätten zusammen "die zwei tollsten Kinder auf diese Welt gebracht". Für die und auch füreinander wollten sie trotz der Trennung da sein: "Wir sind miteinander erwachsen geworden und bleiben einander nicht nur freundschaftlich und familiär, sondern auch im Herzen verbunden", hieß es.

Yasmina Filali und Thomas Helmer heirateten im Juli 2005 nach vier Jahren Beziehung - sie war da gerade 25, er 40 Jahre alt. Im November 2007 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, im Mai 2010 folgte ein Sohn. Erst vor wenigen Tagen, am 20. November 2024, feierte ihre 17-jährige Tochter Sam gemeinsam mit ihrer Mutter ihr Red-Carpet-Debüt beim "Goldene Bild der Frau"-Award in Hamburg. Bis dato hatte das Paar die Gesichter seiner Kinder nicht öffentlich gezeigt.