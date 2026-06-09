Zwei Jahre nach ihrem Tod: Shannen Dohertys Malibu-Anwesen für 6,6 Millionen Euro verkauft

Das ehemalige Haus des verstorbenen Serienstars Shannen Doherty hat den Besitzer gewechselt. Das Anwesen in Malibu, Kalifornien, wurde für rund 6,6 Millionen Euro verkauft.

Shannen Dohertys (1971-2024) ehemaliges Anwesen in Malibu hat einen neuen Eigentümer gefunden. Das Haus des verstorbenen "Beverly Hills, 90210"-Stars wurde für rund 7,65 Millionen US-Dollar (etwa 6,62 Millionen Euro) verkauft, wie "TMZ" berichtet. Damit lag der Verkaufspreis fast zwei Millionen Dollar unter der ursprünglichen Angebotssumme. Die kalifornische Immobilie war im August vergangenen Jahres für rund 9,45 Millionen Dollar auf den Markt gekommen. Der Makler Chris Cortazzo hatte dem "Wall Street Journal" zuvor bestätigt, dass der Verkaufserlös dem Nachlass der Schauspielerin zugutekommt.

Doherty hatte das Haus Berichten zufolge 2004 für 2,56 Millionen Dollar gekauft und bis zu ihrem Tod im Juli 2024 dort gelebt. Das rund 439 Quadratmeter große Anwesen verfügt laut "TMZ" über vier Schlafzimmer, einen Pool und Blick auf den Pazifik. Dichte Büsche und Bäume schirmen das Grundstück vor neugierigen Blicken ab.

Sie verlor den Kampf gegen den Krebs

Shannen Doherty starb am 13. Juli 2024 im Alter von nur 53 Jahren nach langer Krebserkrankung. 2015 war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Zwischenzeitlich galt sie als krebsfrei, ehe die Erkrankung im vierten Stadium zurückkehrte. Später streute der Krebs ins Gehirn und in die Knochen. 2020 machte Doherty öffentlich, dass ihre Erkrankung als unheilbar galt.

Bekannt wurde die US-Schauspielerin in den 1990er-Jahren durch ihre Rolle als Brenda Walsh in der Serie "Beverly Hills, 90210". Auch in "Charmed - Zauberhafte Hexen" war sie mehrere Jahre zu sehen. Nach ihrem Tod bekundeten zahlreiche frühere Schauspielkolleginnen und -kollegen ihre Anteilnahme, zuletzt erneut zum ersten Todestag im Juli 2025.