Zwei Jahre nach ihrem Tod: Shannen Dohertys Malibu-Anwesen für 6,6 Millionen Euro verkauft

Das ehemalige Haus des verstorbenen Serienstars Shannen Doherty hat den Besitzer gewechselt. Das Anwesen in Malibu, Kalifornien, wurde für rund 6,6 Millionen Euro verkauft.
Shannen Dohertys (1971-2024) ehemaliges Anwesen in Malibu hat einen neuen Eigentümer gefunden. Das Haus des verstorbenen "Beverly Hills, 90210"-Stars wurde für rund 7,65 Millionen US-Dollar (etwa 6,62 Millionen Euro) verkauft, wie "TMZ" berichtet. Damit lag der Verkaufspreis fast zwei Millionen Dollar unter der ursprünglichen Angebotssumme. Die kalifornische Immobilie war im August vergangenen Jahres für rund 9,45 Millionen Dollar auf den Markt gekommen. Der Makler Chris Cortazzo hatte dem "Wall Street Journal" zuvor bestätigt, dass der Verkaufserlös dem Nachlass der Schauspielerin zugutekommt.