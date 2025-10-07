Zwei Jahre nach Hamas-Angriff: Hoffnung auf Waffenruhe – Israel und Hamas verhandeln wieder in Ägypten

Zwei Jahre nach dem verheerenden Großangriff der Hamas auf Israel verhandeln beide Seiten in Scharm el-Scheich über eine mögliche Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln.
Der Hamas-Großangriff auf Israel jährt sich am Dienstag zum zweiten Mal. Als Reaktion darauf geht Israel seitdem massiv militärisch im Gazastreifen vor. Zehntausende Menschen wurden im Gaza-Krieg getötet. Die radikalislamische Hamas hat noch immer 47 Geiseln in ihrer Gewalt. Die humanitäre Lage in dem Palästinensergebiet ist katastrophal.