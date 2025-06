Zwei Jahre nach Erkrankung: Jamie Foxx bei BET Awards unter Tränen als Icon geehrt

Da flossen einige Tränchen: Hollywood-Multitalent Jamie Foxx (57) wurde am 9. Juni in Los Angeles mit einer ganz besonderen Ehre gefeiert - er erhielt bei den BET Awards den "Ultimate Icon Award" für seine jahrzehntelangen Beiträge zu Musik, Film und Unterhaltung. Ein emotionaler Abend für den Oscarpreisträger - nicht nur wegen der Ehrung, sondern auch, weil er 2023 einen beinahe tödlichen Schlaganfall überlebte.

Bevor Foxx selbst auf der Bühne seine Dankesrede hielt, erinnerte Musiklegende Stevie Wonder (75) mit einer humorvollen Anekdote an ihre langjährige Verbindung. "Jamie hat mich wegen seines Oscar-Gewinns für 'Ray' kontaktiert. Und ich sagte: 'Nur weil du einen Blinden gespielt hast, heißt das nicht, dass wir jetzt beste Freunde sind!'" Darauf folgte ein musikalisches Tribut-Medley, das Foxx' beeindruckende Karriere widerspiegelte.

Künstler ehren Jamie Foxx

Die Bühne gehörte dann Künstlern wie Babyface und Ludacris, die Foxx' Hit "Unpredictable" performten. Tank und Jennifer Hudson erinnerten mit einer Gänsehaut-Version von "Night Time Is the Right Time" an seine Rolle als Ray Charles. Hudson sang anschließend auch ein Snippet von Kanye Wests "Gold Digger", bei dem Foxx im Original mitwirkte. Doug E. Fresh, Teddy Riley und T-Pain feierten Foxx mit einer Performance seines Hits "Blame It". Schließlich kehrte Stevie Wonder zurück und sagte: "Jamie, ich wusste schon damals im Club, als ich dich am Klavier sah, dass du etwas ganz Besonderes bist."

Jamie Foxx nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen. "Früher haben wir das für selbstverständlich gehalten - dass Gott gut ist. Aber heute weiß ich es besser", begann der Schauspieler seine Rede. Beim Blick auf den "In Memoriam"-Teil der Show sei ihm bewusst geworden, wie knapp er dem Tod entkommen war. "Das hätte ich sein können."

Tränen standen ihm in den Augen, als er von seinem Nahtoderlebnis berichtete und von seinem Wunsch nach einer zweiten Chance im Leben: "Ich habe gesagt: 'Wenn du mir noch einmal die Möglichkeit gibst, dann verspreche ich dir, dass ich es richtig mache.'"

Rührende Worte an seine Familie

Besonders betonte er die Unterstützung aus der Black Community. Er dankte seinem Team und vor allem seiner Familie, die ihn durch die schwere Zeit getragen hat - besonders seiner Tochter Corinne Foxx (31), die ihn während der Krankheit rund um die Uhr betreute. Auch seiner jüngeren Tochter Anelise (16) widmete er bewegende Worte: Sie sei mit ihrer Gitarre heimlich in sein Krankenzimmer geschlichen, als es ihm besonders schlecht ging. "Sie sagte: 'Ich weiß, was mein Daddy braucht' und spielte für mich. Meine Vitalwerte verbesserten sich sofort."

Am Ende des Abends zeigte sich Foxx tief berührt: "Ich bin vielleicht älter - aber ich bin nicht am Ende. Und ich werde diese zweite Chance nicht vergeuden." Er schloss mit einem liebevollen Blick ins Publikum und einem Dank an Stevie Wonder: "Ich liebe dich Bruder. Danke, dass du hier bist."

Neben Foxx wurden auch Mariah Carey, Kirk Franklin und Snoop Dogg in der Kategorie "Ultimate Icon" für ihren Einfluss auf Musik und Kultur gewürdigt.

Kendrick Lamar räumte bei BET Awards ab

Abräumer des Abends war Kendrick Lamar (37): Der Rapper nahm bei der Verleihung von Black Entertainment Television (BET) fünf Awards (von zehn Nominierungen) mit nach Hause. Unter anderem wurde sein Album "GNX" als bestes des Jahres ausgezeichnet. "Luther", sein gemeinsamer Song mit SZA, erhielt den Award für "Beste Kollaboration".

Außerdem wurde Lamar als "Bester Männlicher Hip-Hop-Künstler" ausgezeichnet, sein Musikvideo zu "Not Like Us" als "Video des Jahres" und gemeinsam mit Dave Free als "Video-Regisseur des Jahres".