Zwei Jahre nach der Krönung: König Charles und Sir David Attenborough feiern Ozean-Doku-Premiere

1 Sir David Attenborough und König Charles III. (r.) bei der Premiere der Doku "Ocean with David Attenborough". Foto: ddp/Alistair Grant/PA Wire

Zwei Jahre nach seiner Krönung hatte König Charles einen vollen Terminkalender. Den Abschluss bildete die Premiere einer Naturdokumentation mit David Attenborough in der Londoner Royal Festival Hall, bei der sich der Monarch elegant in Schale warf.











Auf den Tag genau zwei Jahre nach seiner feierlichen Krönung in der Westminster Abbey hatte der britische König Charles III. einen vollen Terminkalender. Am Abend des 6. Mai besuchte der 76-jährige Monarch die Premiere der neuen Naturdokumentation "Ocean with David Attenborough" in der Londoner Royal Festival Hall.