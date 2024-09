Zwei Jahre nach den Massenprotesten: Irans junge Generation kämpft weiter

1 Gedenken an Mahsa Amini, die vor zwei Jahren in Polizeigewahrsam starb. Der Grund für die Festnahme: Sie zeigte zu viel Haar. Foto: imago//Ying Tang

Die Proteste vor zwei Jahren wurden zwar niedergeschlagen, doch sie überschatten die Islamische Republik nach wie vor. Die Führung in Teheran hat kein Rezept gegen die Wut der Menschen und gegen Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption.











Eine junge Frau singt und tanzt in der U-Bahn, lässt sich dabei filmen und erreicht mit ihren Videos im Internet Tausende Zuschauer. In einem westlichen Land wäre eine Sängerin wie die 29-jährige Zara Esmaeili auf dem besten Weg, ein Star zu werden. Doch Esmaeili ist Iranerin, die mit offenem Haar auftritt. Polizisten zerrten sie vor vier Wochen aus ihrer Wohnung in der Nähe von Teheran. Seitdem wurde sie nicht wieder gesehen.