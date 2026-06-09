Zwei Jahre gültig: Kinderklinik Ludwigsburg erhält bundesweites Gütesiegel

Die Auszeichnung attestiert der Einrichtung eine hohe medizinische Qualität sowie eine einfühlsame Betreuung für Kinder und ihre Familien.
Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im RKH Klinikum Ludwigsburg hat erneut das Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder 2026–2027“ erhalten. Das teilt die RKH Gesundheit mit. Das bundesweite Qualitätssiegel würdigt Kinderkliniken, die in der medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen höchste Standards erfüllen und Familien in belastenden Situationen besonders aufmerksam begleiten.