Zwei Jahre gültig: Kinderklinik Ludwigsburg erhält bundesweites Gütesiegel

Die Auszeichnung attestiert der Einrichtung eine hohe medizinische Qualität sowie eine einfühlsame Betreuung für Kinder und ihre Familien.

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im RKH Klinikum Ludwigsburg hat erneut das Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder 2026–2027“ erhalten. Das teilt die RKH Gesundheit mit. Das bundesweite Qualitätssiegel würdigt Kinderkliniken, die in der medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen höchste Standards erfüllen und Familien in belastenden Situationen besonders aufmerksam begleiten.

Für Eltern bedeutet die Auszeichnung laut der RKH-Mitteilung vor allem Sicherheit und Vertrauen: die Gewissheit, dass ihr Kind in Ludwigsburg nicht nur medizinisch auf höchstem Niveau behandelt wird, sondern zugleich in einer kindgerechten und familienorientierten Umgebung bestens aufgehoben ist. Das Gütesiegel gilt bundesweit als Orientierungshilfe für Familien bei der Wahl einer geeigneten Kinderklinik.

Prüfung im zweijährigen Rhythmus

Bei der Bewertung werden unter anderem die kontinuierliche kinderärztliche Versorgung, speziell qualifiziertes Pflegepersonal, therapeutische Angebote sowie die enge Einbindung der Familien geprüft. Die ausgezeichneten Kliniken müssen nachweisen, dass sie neben einer umfassenden Grundversorgung über spezialisierte Strukturen und Netzwerke verfügen, um Kinder und Jugendliche mit seltenen oder schweren Erkrankungen bestmöglich zu versorgen.

Das Gütesiegel wird alle zwei Jahre auf Grundlage einheitlicher Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendmedizin vergeben. Jede Bewertungsrunde setzt zusätzliche Schwerpunkte. Im Fokus der aktuellen Auszeichnung standen der Nachweis allgemeiner und spezialisierter pädiatrischer Behandlungsschwerpunkte sowie die Stärkung der Kinderkrankenpflege. Die Kinderklinik in Ludwigsburg erfüllte demnach sämtliche Anforderungen an eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Versorgung. Dazu gehören eine kontinuierliche kinderärztliche und kinderchirurgische Betreuung sowie Qualifikationen des Personals.