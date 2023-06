4 Für die Tangotänzerin Judita Zapatero bedeutete die Pandemie plötzlich „Abstand“. Foto: /Alexandra Klein

Stuttgart - Zwei Jahre ist es her, seitdem wir mit der Künstlerin Iris Flexer, der Sängerin Rebecca Jäger, dem Schauspieler Jörg Pauly und der Tänzerin Judita Zapatero über ihre Situation in der Pandemie gesprochen haben. Damals kämpften sie mit Umsatzeinbußen – teilweise von bis zu 100 Prozent. Heute blicken sie zurück und sprechen exemplarisch für ihre Branchen, die von der Coronapandemie so hart getroffen wurden wie nur wenige andere.