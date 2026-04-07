Zwei Hunde im Start-up-Battle: Tierischer Besuch bei Die Höhle der Löwen

Bei "Die Höhle der Löwen" muss eine Gründerin ganze 40 Prozent ihres Beauty-Unternehmens für einen Deal abgeben. Ein Hunde-Start-up lehnt gleich drei Angebote ab. Und ein Bollerwagen mit Spieltheke sorgt für Begeisterung - doch kein Löwe will investieren.
Die erste Kandidatin hat sich bei "Die Höhle der Löwen" am Ostermontag (20:15 Uhr, VOX oder vorab streambar auf RTL+) ganz schön verrechnet - und gibt am Ende klein bei. Ihr Beauty-Start-up bewertet Isabelle Stortz (28) nach Meinung aller Investoren viel zu hoch. Um die Marke rund um ihren Peeling-Handschuh für Reibeisenhaut groß zu machen und die Produktpalette erweitern zu können, möchte sie 200.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.