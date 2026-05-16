Zwei Hirnblutungen: Emilia Clarke war überzeugt davon, sterben zu müssen

Zwei Hirnblutungen, zwei Notoperationen - und das mitten in ihrer Karriere als Daenerys Targaryen: Emilia Clarke spricht in einem Podcast über die Todesangst, die sie jahrelang nicht losließ.
Emilia Clarke (39) war gerade dabei, ihren Durchbruch zu erleben, als ihr Körper sie beinahe aufgab. Kurz nach dem Ende der Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Game of Thrones" kollabierte die Schauspielerin in einem Londoner Fitnessstudio. Sie hatte eine Hirnblutung erlitten. Im Podcast "How To Fail with Elizabeth Day" hat Clarke nun ungewohnt offen über diesen Teil ihres Lebens gesprochen.