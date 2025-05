Zwei große Siege heute!: Phil Collins feuert Sohn Mathew im Fußballstadion an

Fußballer Mathew Collins (20), der jüngste Sohn von Musiklegende Phil Collins (74), lief am Wochenende für ein besonderes Spiel auf: Bei einer Partie seines Vereins, dem österreichischen Bundesligisten WSG Tirol, gegen den TSV Hartberg saß am Samstag sein Vater auf der Tribüne.

Auf Instagram teilte der 20-Jährige ein seltenes gemeinsames Bild mit dem Sänger. Darauf sitzt er noch in voller Fußballmontur neben seinem Vater auf den Zuschauerrängen des Stadions in Hartberg und strahlt mit ihm in die Kamera. "2 big wins today!" (dt.: "Zwei große Siege heute!"), kommentierte der Profisportler den Beitrag und ergänzte ein rotes Herz.

Spieler aus der deutschen Jugend

Mathew Collins steht seit 2024 beim österreichischen Bundesligisten WSG Tirol unter Vertrag. Seine Karriere begann der gebürtige Schweizer jedoch tatsächlich im deutschen Fußball: Zunächst spielte er beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, bevor er 2022 in die Jugend von Hannover 96 wechselte und dort in der U19-Bundesliga zum Einsatz kam.

Dass er der Sohn von Phil Collins ist, ist dabei vielen Fußballfans - und selbst den Verantwortlichen seines aktuellen Vereins - nicht bekannt. "Wir googeln die Spieler, die wir auf Probe verpflichten, um etwas über ihre frühere Laufbahn zu erfahren. Erst dann haben wir erfahren, dass Mathew der Sohn von Phil Collins ist. Wir haben ihn nicht aus Publicity-Gründen verpflichtet. Es geht einzig und allein um seine fußballerischen Fähigkeiten", betonte Trainer Manuel Ludwiger laut "The Sun" nach der Verpflichtung.

Jüngstes von fünf Geschwistern

Mathew hat aus den drei Ehen seines Vaters fünf Geschwister, die ebenfalls alle in der Öffentlichkeit stehen. Von 1975 bis 1980 war Phil Collins mit Andrea Bertorelli verheiratet und bekam mit ihr Sohn Simon (48), der ebenfalls als Sänger aktiv ist. Außerdem adoptierte er ihre Tochter, die heutige Schauspielerin Joely Collins (52). Aus der zweiten Ehe mit Jill Tavelman (1984 bis 1996) stammt Hollywoodstar Lily Collins (36). Mit Mathews Mutter Orianne Cevey, von der er sich 2008 scheiden ließ, hat der britische Musiker außerdem Sohn Nicholas (24), der in seinen Bands Schlagzeug spielte.

Und die Geschwister halten offenbar eng zusammen, wie die Reaktionen auf Mathews Instagram-Post zeigen: Nicholas Collins kommentierte den Beitrag mit zwei Herzen. Lily Collins teilte den Post sogar in ihrer eigenen Story. "Ich liebe alles daran", schrieb die "Emily in Paris"-Darstellerin und fügte ihrer Liebeserklärung ebenfalls Herzen hinzu.

Phil Collins hat sich aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme 2022 aus dem Showgeschäft verabschiedet. Heute lebt er weitgehend zurückgezogen am Genfer See in der Schweiz.