1 Eine weitere Graugans hat sich im Kreis Ludwigsburg nachweislich mit der Geflügelpest angesteckt. Foto: Imago/imagebroker)

Das Landratsamt meldet inzwischen zwei infizierte Graugänse und einen Verdachtsfall bei einem Schwan. Das hat Konsequenzen für Geflügelhalter.











Link kopiert



Bislang sind die Geflügelhalter im Landkreis Ludwigsburg mit einem blauen Auge davongekommen. Die Vogelgrippe war zwar am 19. November bei einer Graugans in den Ludwigsburger Zugwiesen nachgewiesen worden. Doch von einer Stallpflicht hatte das Landratsamt zunächst abgesehen. Nun vermeldet die Behörde aber einen zweiten gesicherten Fall wiederum bei einer Graugans in Kirchheim/Neckar und einen Verdacht bei einem Schwan in Ludwigsburg – und zieht deshalb die Zügel an.