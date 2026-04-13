Gleich zwei Geburtstage stehen im belgischen Königshaus an: Am 15. April feiert König Philippe seinen 66. Geburtstag, am 16. April wird Prinzessin Eléonore 18. Der Palast stimmt mit einem rührenden Foto-Vergleich auf das Doppelfest ein.

König Philippe von Belgien feiert in wenigen Tagen, am 15. April, seinen 66. Geburtstag. Einen Tag später wird sein viertes und jüngstes Kind 18. Zu diesem Anlass hat der Palast vorab einen kleinen Foto-Vergleich auf Instagram veröffentlicht. Auf dem ersten Bild sind der König und Prinzessin Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie von Belgien, wie sie mit vollem Namen heißt, im Garten des Schlosses zu sehen. Während er am Boden Platz genommen hat, umarmt sie ihn von hinten - beide lächeln in die Kamera.

Dazu kommentiert der Königshof - traditionell - auf Französisch, Flämisch und Deutsch: "Auch kleine Kinder werden groß... Anlässlich des 66. Geburtstags des Königs und des 18. Geburtstags von Prinzessin Eléonore haben wir eine kleine Zeitreise gewagt: Zehn Jahre später haben wir das Foto aus dem Jahr 2016 neu aufgenommen." Das zweite Foto zeigt Vater und Tochter in fast identischer Pose - nur, dass die junge Frau darauf noch ein kleines Kind ist.

Die "sehr kreative" Prinzessin wird volljährig

Prinzessin Eléonore von Belgien wächst mehrsprachig und international auf, wie ihrer Seite auf der Homepage der Königsfamilie zu entnehmen ist: Heute besucht sie die International School of Brussels mit Unterricht auf Englisch, nachdem sie zuvor auf Niederländisch unterrichtet wurde. Französisch, Niederländisch und Englisch beherrscht sie fließend.

Als "sehr kreativ" gilt Eléonore durch ihre Leidenschaft für Musik - sie spielt Geige - und ihre vielseitigen Interessen. Neben künstlerischen Aktivitäten ist sie zudem sportlich engagiert, etwa beim Skifahren, Segeln und Tennis. Auch soziales Engagement prägt ihr Profil: Schon in jungen Jahren unterstützte sie während der Corona-Zeit ältere Menschen durch Telefonate und ist aktiv in der Pfadfinderbewegung.

Eléonore stammt aus der 1999 geschlossenen Ehe des Monarchen mit Mathilde d'Udekem d'Acoz (53), der heutigen Königin Mathilde. Die älteren Geschwister der bald volljährigen Prinzessin sind Kronprinzessin Elisabeth von Belgien (24), Prinz Gabriel von Belgien (22) und Prinz Emmanuel von Belgien (20).