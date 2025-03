Zwei Geburtstagsevents geplant: Dänischer Palast veröffentlicht neue Porträts von Prinzessin Isabella

Das dänische Königshaus hat anlässlich ihres nahenden Geburtstags zwei neue Porträts von Prinzessin Isabella (17) veröffentlicht. Die älteste Tochter von König Frederik (56) und Königin Mary von Dänemark (53) feiert am 21. April ihren 18. Geburtstag und erreicht damit die Volljährigkeit. Erwachsen präsentiert sie sich auch auf den neuen Bildern. In einem schwarzen Blazer und passender Hose sowie einer hellblauen Bluse gekleidet, lächelt sie auf einem der Fotos in die Kamera. Dazu trägt sie dezenten Goldschmuck und ein dünnes Armband, ihr Make-up ist dezent gehalten. Die Haare fallen der Prinzessin glatt über die Schultern. Das zweite Bild zeigt sie mit ernsterem Blick von Nahem.

Event mit jungen Talenten aus Aarhus

Mit den neuen Bildern kündigte das Königshaus Feierlichkeiten zu Ehren ihres Geburtstags an. Am 11. April um 14 Uhr findet demnach eine Veranstaltung im Rathaus in Aarhus statt, die junge, lokale Talente aus den kreativen Bereichen in den Fokus rückt. Junge Designer aus der Stadt würden eine Modenschau "mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Zukunftsmaterialien" präsentieren, daneben gebe es Auftritte von Nachwuchsmusikern sowie Elitetänzern "in Ausbildung".

Geburtstagskuchen stellen der Mitteilung nach "Schüler aus den Berufsbildungsprogrammen" bereit. Zur Gästeliste heißt es: "Unter den geladenen Gästen befinden sich etwa 100 junge Menschen aus lokalen Jugendorganisationen und Bildungseinrichtungen." Weitere 50 junge Stadtbewohner und ihre Begleitungen sollen über eine Lotterie ausgelost werden.

Geburtstagsvorstellung im Königlichen Theater

Am 15. April um 19:30 Uhr wartet das zweite Geburtstagsevent im Königlichen Theater auf Prinzessin Isabella und die Königsfamilie. Allein werden die Royals nicht sein: Über 1000 dänische 17- bis 24-Jährige sollen über eine Lotterie die Möglichkeit erhalten, am Event in Kopenhagen teilzunehmen. Zudem werde die dänische Rundfunkanstalt DR die Vorstellung übertragen. Das Königshaus lade zusammen mit dem Theater "zu unterhaltsamen, spannenden und abwechslungsreichen Darbietungen ein, die sowohl klassisch als auch modern sind", heißt es zu dem Programm. Die Vorstellung soll auf der Alten Bühne des Theaters stattfinden.