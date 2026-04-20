Zwei Frauen starben: Tödlicher Unfall in Nürtingen – Ermittlungen gegen Fahrer eingestellt

Der Autofahrer, der 2024 in Nürtingen zwei Fußgängerinnen tödlich erfasst hat, muss sich wohl nicht strafrechtlich verantworten.
Im Juni 2024 verlor ein Fahrer in Nürtingen die Kontrolle über sein Auto und fuhr in eine Gruppe von Fußgängern, die an einer Ampel gegenüber dem Bahnhof warteten. Dabei wurden zwei Frauen getötet. Fast zwei Jahre lang ermittelte die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen damals 54-jährigen SUV-Fahrer. Nun wurde bekannt, dass das Verfahren gegen den Mann eingestellt wird.