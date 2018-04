Stuttgart Vor zwei Frauen auf dem Marktplatz selbstbefriedigt

Von red/bb 27. April 2018 - 15:19 Uhr

Mitten auf dem Marktplatz hat sich ein 20-Jähriger vor zwei Frauen entblößt. (Archivfoto) Foto: Archiv

Wenig Hemmungen hatte offenbar ein 20-Jähriger am Donnerstagabend, als er sich mitten auf dem Marktplatz seiner Hose entledigte und sich vor den Augen zweier Frauen selbst befriedigte.

Stuttgart-Mitte - Am Donnerstagabend hat sich ein 20-Jähriger mitten auf dem Marktplatz in der Innenstadt vor zwei Frauen entblößt. Der Mann ließ vor dem Rathaus die Hose herunter und befriedigte sich selbst.

Die beiden Frauen saßen laut dem Bericht der Polizei gegen 22.15 Uhr auf der Rathaustreppe, als der Täter auf sie zukam, sich entblößte und unsittlich berührte. Als die Polizei eintraf, versuchte der mutmaßliche Täter noch zu flüchten, doch die Beamten nahmen ihn fest.

Die Polizei bittet Zeugen zu dem Vorfall, sich unter der Telefonnummer 0711/899 057 78 zu melden.

Bereits am Dienstag hatte sich ein Unbekannter in einem Gebüsch in Stuttgart-Degerloch versteckt und von dort offenbar Schüler beobachtet. Und am vergangenen Wochenende trieben gleich zwei Exhibitionisten in Stuttgart ihr Unwesen.