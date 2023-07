1 Susanne Schuck (links) kümmert sich um ihre Mutter Hannelore Krebs (Mitte). Gemeinsam mit Bärbel Baumgärtner fragt sie sich, warum Kümmerarbeit Frauenarbeit ist? Foto: Gottfried Stoppel

Kinder großziehen, alte Eltern betreuen, als Erzieherinnen arbeiten – und am Ende wenig Rente bekommen. Warum tun die das? Zwei Frauen berichten von ihrem Leben als Sorgende.









Urbach - Den Satz vergisst sie nicht. Auf einer Feier war es. Man saß mit Freunden am Tisch. Da sagte ein Kumpel: „Die Bärbel war immer die Beste in der Klasse. Ich hätte gedacht, dass sie mehr aus ihrem Leben macht.“ Übel nahm Bärbel Baumgartner ihm das nicht. Der sei immer so „grad raus“. Aber nachdenken musste sie schon darüber.