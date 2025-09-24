Zwei Filme zum Auftakt: Neue Medical-Reihe David und Goliath: Klinik-Chaos hautnah

Eine neue WDR-Medical-Reihe startet im Ersten. In "David und Goliath" spielt Lou Strenger eine Psychotherapeutin, die 4000 Klinik-Mitarbeiter betreuen soll. Gedreht wurde in einem echten Krankenhaus während des laufenden Betriebs.
Das deutsche Gesundheitssystem am Limit - diese bittere Realität bildet den Kern der neuen ARD-Medical-Reihe "David und Goliath", die ab 24. September im FilmMittwoch zu sehen ist. Schauspielerin Lou Strenger (geb. 1992) verkörpert Psychotherapeutin Dina Schwarz, die eine schier unmögliche Mission übernimmt: die psychosoziale Betreuung von 4000 Klinik-Mitarbeitern in der fiktiven Essener Ruhr-Klinik.