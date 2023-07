1 Das trockene Feld in Affalterbach hat heftig gequalmt. Foto: Feuerwehr

In Affalterbach stand nach der langen Hitzephase ein Feld in Flammen. In Vaihingen an der Enz hat vermutlich ein Gewitter dafür gesorgt, dass eine Hütte niedergebrannt ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem Brand in Affalterbach am Freitag hat die Hitze eine Rolle gespielt, beim anderen, in Vaihingen an der Enz, mutmaßlich das Abkühlung bringende Gewitter am Samstag.