Zwei Festnahmen in Bayern: Sechsstellige Summe an angebliche Wahrsagerin bezahlt

1 In Bayern ist eine Frau Opfer einer angeblichen Wahrsagerin geworden und zahlte eine sechsstellige Summe (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalishina

In Bayern ist eine Frau Opfer einer angeblichen Wahrsagerin geworden und zahlte eine sechsstellige Summe. Bei einer weiteren Übergabe nahm die Polizei zwei Frauen fest.











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In Oberbayern ist eine Frau von einer angeblichen Wahrsagerin betrogen worden und hat ihr insgesamt eine sechsstellige Summe zukommen lassen. Bei einer geplanten weiteren Geldübergabe nahm die Polizei zwei tatverdächtige Frauen fest, wie sie am Freitag in Rosenheim mitteilte. Ermittelt wird nun, wie die Rollen verteilt waren und ob es weitere Täter oder Geschädigte gibt.