Zwei Fälle in Stuttgart: Unbekannter schlägt Autoscheiben ein – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Bad Cannstatt und Zuffenhausen mutmaßlich mehrere Autos beschädigt. Der Täter ist flüchtig.

Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Mann in Stuttgart-Bad Cannstatt mutmaßlich Autos beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen gegen 22 Uhr einen Unbekannten , der in einem silbernen Kleinwagen die Wildunger Straße in Bad Cannstatt entlangfuhr. Auf Höhe der Hausnummer sieben soll dieser ausgestiegen sein, eine Heckscheibe eines Seat eingeschlagen haben und fuhr schließlich davon. Alarmierte Polizeibeamte fanden auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Waiblinger Straße einen BMW und einen Nissan, bei denen ebenfalls die Heckscheiben eingeschlagen wurden.

Zweiter Fall in Zuffenhausen

Gegen 23.15 Uhr bemerkten weitere Zeugen an der Dr. Gotthilf-Schenkel-Straße in Stuttgart-Zuffenhausen einen Mann, der ebenfalls aus einem silbernen Auto ausstieg und mit einem Baseballschläger auf einen Honda und zwei Mercedes einschlug.

Laut erster Erkenntnisse der Polizei soll aus den Fahrzeugen nichts gestohlen worden sein. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 36 00 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.