Jennifer Lopez (56) hat jetzt keine Kinder mehr Zuhause: Ihre Zwillinge Emme und Max feierten am 22. Februar ihren 18. Geburtstag und gelten somit auch in den USA offiziell als volljährig. Die Sängerin und Schauspielerin nutzte den Anlass für eine Video-Collage ihrer beiden Kinder in verschiedenen Lebensphasen sowie eine emotionale Liebeserklärung auf Instagram. "Ihr wurdet mitten in der Nacht geboren, inmitten des größten, schönsten Schneesturms, den New York seit Jahren gesehen hat!", erinnert sie sich.

"Es war, als ob Gott dafür sorgte, dass ihr eine Welt voller purer Magie betreten würdet! In meinem Herzen wusste ich, dass euer Leben immer so sein würde!", so Lopez in Anspielung auf die schneebedeckte Welt auf dem Weg zum Krankenhaus weiter. Später habe es sich angefühlt, als halte sie "zwei Engel, die direkt vom Himmel geschickt wurden. Mein Leben hat sich für immer verändert."

"Was für ein Glück, die Welt an diesem Tag vor 18 Jahren hatte"

Dass ihre Kinder ab jetzt erwachsen sind, kann Lopez deshalb kaum fassen. "Ihr seid beide so gutherzig, großzügig und liebevoll", schwärmt sie von ihrem Nachwuchs, den sie liebevoll "Coconuts" und "Wunderzwillinge" nennt. "Was für ein Glück die Welt an diesem Tag vor 18 Jahren hatte, als Gott beschloss, euch mit all euren Talenten, eurem Geist und euren Herzen hierher zu schicken, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen". Liebe könne ihre Gefühle nie beschreiben, so J.Lo. "Es waren immer wir drei! Wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Wir hatten immer einander zum Festhalten und als festen Halt inmitten jedes Schneesturms. Und ich verspreche euch, meine wunderschönen Coconuts, egal wie groß ihr werdet, das wird immer so bleiben", führt sie aus.

In ihrer Instagram-Story teilt Lopez nach dem emotionalen Hauptpost weitere Familienmomente. "Wo ist die Zeit geblieben?", heißt es unter anderem zu den privaten Aufnahmen.

Alleinerziehende Mama

Emme Maribel Muñiz, von Jennifer Lopez Lulu genannt, und Maximilian David Muñiz stammen aus ihrer Ehe mit Sänger Marc Anthony (57). Die beiden waren von 2004 bis 2011 liiert und bis 2014 verheiratet. Anthony hat noch fünf weitere Kinder von drei verschiedenen Frauen und erwartet aktuell seinen achten Nachwuchs.

"Ich kann es kaum glauben, dass wir es bis hierher geschafft haben, nur wir drei. Es war für uns alle drei eine lange Reise durch dieses Leben, denn ich war alleinerziehende Mutter, seit sie drei Jahre alt waren", erzählte Lopez "Entertainment Tonight" vor wenigen Wochen im Hinblick auf den College-Beginn von Max und Emme dieses Jahr.

"Es gab viele Menschen, die in mein Leben getreten sind und wieder gegangen sind, aber eigentlich waren es immer nur wir drei. Zu sehen, wie sie sich gerade entwickeln und zu jungen Erwachsenen heranwachsen... sie sind so bereit für ihr Leben", erklärte Lopez. Sie selbst erinnere sich noch gut an das Gefühl mit 18, wenn man "bereit war, hinaus in die Welt zu gehen".