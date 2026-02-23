Die Zwillinge von Jennifer Lopez sind volljährig geworden. Auf Instagram widmet die Sängerin ihren Kindern Emme und Max eine emotionale Video-Collage samt langer Liebeserklärung.
Jennifer Lopez (56) hat jetzt keine Kinder mehr Zuhause: Ihre Zwillinge Emme und Max feierten am 22. Februar ihren 18. Geburtstag und gelten somit auch in den USA offiziell als volljährig. Die Sängerin und Schauspielerin nutzte den Anlass für eine Video-Collage ihrer beiden Kinder in verschiedenen Lebensphasen sowie eine emotionale Liebeserklärung auf Instagram. "Ihr wurdet mitten in der Nacht geboren, inmitten des größten, schönsten Schneesturms, den New York seit Jahren gesehen hat!", erinnert sie sich.