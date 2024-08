1 Einbrecher sind in Stuttgart in zwei Wohnungen eingebrochen. Dabei machten sie Beute (Symbolfoto). Foto: imago//Michael Bihlmayer

In Stuttgart sind Unbekannte in zwei Wohnungen eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld, Elektroartikel und eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Einbrecher sind zwischen Dienstag (13.08.) und Montag (19.08.) in eine Wohnung in der Rosensteinstraße in Stuttgart-Nord eingedrungen. Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (18.08.) in der Stitzenburgstraße in Stuttgart-Mitte.