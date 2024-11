Zwei Einbrüche in Münchingen: Täter durchwühlen ganze Stockwerke

1 Fenster aufgehebelt: In Münchingen wurde zweimal eingebrochen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gleich zweimal haben Unbekannte Einbrecher in Korntal-Münchingen zugeschlagen. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, will die Kriminalpolizei nun ermitteln.











Gleich zweimal haben Einbrecher dieser Tage in Münchingen zugeschlagen. Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, waren Unbekannte in der Adlerstraße am Werk. Hier wurde ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses aufgehebelt, wodurch die Täter ins Innere gelangten und sämtliche Schränke durchwühlten. Zum möglichen Diebesgut ist noch nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 500 Euro.

Etwas näher eingegrenzt werden kann der Tatzeitraum eines weiteren Wohnungseinbruchs im gleichen Ortsteil. An einem Wohnhaus in der Nelkenstraße wurde am Dienstag zwischen 15.30 und 18.30 Uhr von unbekannten Tätern ein Fenster aufgehebelt. Im Anschluss wurden im Erdgeschoss sämtliche Schränke durchwühlt. Erbeutet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck im vierstelligen Gesamtwert. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 0800 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.