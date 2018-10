Zwei Einbrüche in Korntal-Münchingen Vandalen wüten in der Alten Lateinschule

Von Stefanie Köhler 15. Oktober 2018 - 17:30 Uhr

Eine Spur der Verwüstung . . . Foto:

Am Wochenende sind Vandalen in das Gebäude der Musik- und Volkshochschule Korntal-Münchingen eingestiegen und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Tat war nicht die einzige im Stadtteil Korntal.

Korntal-Münchingen - Flyer liegen verstreut auf dem Boden, die schweren Marmortische sind umgeworfen, Bilder von den Wänden und Feuerlöscher aus der Halterung gerissen worden, an den Heizungen sind die Ventile zerstört: Einen „Riesenschreck“ habe die Kollegin laut Violinlehrer Klaus Kulling bekommen, als sie am Sonntagvormittag die Alte Lateinschule im Stadtteil Korntal von Korntal-Münchingen betreten hat. In dem Gebäude in der Johannes-Daur-Straße, wo neben der Volkshochschule die Musikschule untergebracht ist, wollte die Musiklehrerin gegen 11 Uhr für den Auftritt am Nachmittag in der Christuskirche noch üben. Stattdessen alarmierte sie erst mal die Polizei. Denn was sich ihr bot, war eine Schneise der Verwüstung.

Mehr zum Thema

Laut Polizei sind die Vandalen zwischen Samstag, 18.45 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in die Alte Lateinschule eingebrochen. In allen Stockwerken zerstörten sie sämtliche Einrichtungsgegenstände und mehrere Bilder. Den Zutritt zum Gebäude verschafften sich die Einbrecher wahrscheinlich über ein Fenster bei einer Feuertreppe. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Geleit für die jüngsten Musikschüler

Erleichtert sind die Mitarbeiter, dass die Täter die Instrumente verschont haben. „Die sind sicher in den Räumen aufbewahrt, deren Türen doppelt verschlossen werden“, sagt Klaus Kulling. Auch der Unterricht gehe normal weiter. Lediglich hätten die Lehrer am Montagmorgen die jüngsten Schüler zur musikalischen Früherziehung an der Eingangstür abgeholt, um sie behutsam zu den Räumen zu führen. Das Chaos war erst im Lauf des Montags soweit beseitigt gewesen. Kulling: „Wir haben am Sonntag bewusst einiges liegen gelassen, um die Zerstörung zu verdeutlichen.“

Nur wenige Hundert Meter weiter passierte am Wochenende noch eine Tat: Laut Polizei ist zwischen Samstag, 12.15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ein Unbekannter in das Sekretariat der Stadthalle eingebrochen. Vermutlich betrat der Täter das Gebäude in der Martin-Luther-Straße, in dem die Stadthalle ist, über den Haupteingang: Dieser ist zu den Öffnungszeiten eines auch in dem Gebäude untergebrachten Restaurants offen. Der Täter ging in das Untergeschoss, und um in das Sekretariat zu kommen, hebelte er ein verschlossenes Fenster auf, das als Durchreiche dient. Der Einbrecher kletterte wohl hindurch und verschob dann einige Aktenordner. Gestohlen hat er nichts. Eventuell besteht ein Zusammenhang zur Sachbeschädigung in der Alten Lateinschule. Hinweise zu den Taten nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen unter 07 11 / 8 39 90 20 entgegen.

Nicht die erste Sachbeschädigung

Schon zu Beginn des Monats hatten es Musik- und Volkshochschule mit zerstörungswütigen Zeitgenossen zu tun: Damals hatten sie Informationsbroschüren genommen und sie in der Korntaler Ortsmitte verteilt sowie in den See geschmissen.