Zwei Deutschland-Shows geplant: The Strokes kommen auf Europatour

Mit neuem Album im Gepäck kehren die Strokes 2026 auch nach Deutschland zurück: Am 13. Oktober spielen sie in Düsseldorf, zwei Tage später in Berlin. Die Welttournee zu "Reality Awaits" startet bereits im Juni in den USA.

Vier Jahre nach ihrem letzten Deutschlandauftritt melden sich die Strokes zurück. Die New Yorker Rockband um Frontmann Julian Casablancas (47) hat eine ausgedehnte Welttournee angekündigt, die im Juni 2026 in den USA startet und sie im Herbst auch nach Europa führt. Das kündigte die Gruppe auf ihrem offiziellen Instagram-Account an.

Für deutsche Fans stehen dabei zwei Konzerttermine fest: Am 13. Oktober gastieren The Strokes im PSD Bank Dome in Düsseldorf, am 15. Oktober folgt die Uber Arena in Berlin. Die Europatour macht außerdem in London, Amsterdam, Bologna, Barcelona, Paris, Newcastle, Manchester und Dublin Station.

Treibende Kraft hinter der Tour ist das siebte Studioalbum der Band: "Reality Awaits" erscheint am 26. Juni 2026 und ist bereits vorbestellbar. Aufgenommen wurde es gemeinsam mit Starproduzent Rick Rubin (63) in Costa Rica. Die erste Single "Going Shopping" kursierte zunächst auf ungewöhnlichem Weg: Die Band verschickte sie postalisch an ausgewählte Fans, die sie daraufhin online veröffentlichten - eine offizielle Veröffentlichung stand zu dem Zeitpunkt noch aus.

Tickets und Vorverkauf

Tickets für beide Deutschland-Shows gibt es über Ticketmaster. Telekom- und PayPal-Kunden haben die Möglichkeit, im Presale zuzugreifen - dieser startet am Mittwoch um 10:00 Uhr. Ab Donnerstag beginnt der reguläre Vorverkauf. Angesichts der langen Pause seit dem letzten Deutschlandbesuch der Band dürfte die Nachfrage erheblich sein. The Strokes hatten in Deutschland zuletzt 2022 gespielt.

Die Strokes gelten als eine der einflussreichsten Rockbands der vergangenen 25 Jahre. Gegründet in New York City, sind Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture und Fabrizio Moretti Vertreter des Garage Rocks, der sich im Laufe der Zeit durch New-Wave-Einflüsse weiterentwickelt hat. Ihr Durchbruch kam mit dem Debütalbum "Is This It" im Jahr 2001. Songs wie "Last Nite", "Someday" und "Hard to Explain" wurden zu Hymnen einer ganzen Generation. Ihre erfolgreichste Single "Last Nite" verkaufte sich allein über 2,3 Millionen Mal. The Strokes gewannen 2020 ihren ersten Grammy in der Kategorie "Best Rock Album".