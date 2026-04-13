Zwei Deutschland-Shows geplant: The Strokes kommen auf Europatour

Mit neuem Album im Gepäck kehren die Strokes 2026 auch nach Deutschland zurück: Am 13. Oktober spielen sie in Düsseldorf, zwei Tage später in Berlin. Die Welttournee zu "Reality Awaits" startet bereits im Juni in den USA.
Vier Jahre nach ihrem letzten Deutschlandauftritt melden sich die Strokes zurück. Die New Yorker Rockband um Frontmann Julian Casablancas (47) hat eine ausgedehnte Welttournee angekündigt, die im Juni 2026 in den USA startet und sie im Herbst auch nach Europa führt. Das kündigte die Gruppe auf ihrem offiziellen Instagram-Account an.