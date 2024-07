Zwei designverliebte Jungunternehmer aus Winnenden: Leidenschaft für Sport und Streetwear

1 Die kreativen jungen Männer Nils Reweland und Nik Höschele (Mitte oben und unten) aus Winnenden mit Models, die ihren verstellbaren Hoodie präsentieren. Foto: privat

Nils Reweland und Nik Höschele haben nicht nur die Begeisterung fürs Fußballspielen gemeinsam. Die 27 Jahre alten Männer aus Winnenden lieben auch Mode und haben angefangen, eigene Kleidung zu designen. Sie stehen am Anfang – mit großen Plänen.











Link kopiert



Was hat ein antiker Architekt und Ingenieur mit zwei jungen Männern aus Winnenden zu tun? Ganz schön viel, denn Nils Reweland und Nik Höschele haben ein eigenes Modelabel gegründet und sich beim Namen von einem römischen Architekten aus dem ersten Jahrhundert vor Christus namens Marcus Vitruvius Pollio inspirieren lassen – „Vitruv Studios“ haben die beiden 27-Jährigen ihr kleines Unternehmen getauft. „Auf der Suche nach Inspirationen sind wir auf die Zeichnung des vitruvianischen Menschen von Da Vinci gestoßen. Da die Zeichnung den perfekten Menschen abbilden soll, hat uns die Bedeutung näher interessiert. So sind wir auf Marcus Vitruvius Pollio gestoßen“, erklärt Nik Höschele. Den Weg zum „perfekten Kleidungsstück“ würden sie von Vitruvius ableiten, indem sie sich wie er nahezu alles selbst beibringen, um so nach und nach zum Ziel zu gelangen.