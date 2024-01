Zwei Demonstrationen am Wochenende: Stuttgarter wollen Zeichen gegen Rechts setzen

1 Klare Kante gegen rechte Umtriebe: Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes, spricht am Sonntag auf dem Stuttgarter Marktplatz. Foto: Horst Rudel

Die Stadt rührt sich: Gleich zwei Demonstrationen gegen rechte Demokratiefeinde sind für das kommende Wochenende in Stuttgart geplant. Die Veranstalter hoffen auf großen Zulauf.











Nach den Demonstrationen für Demokratie und Vielfalt und gegen rechtsextreme Vertreibungsfantasien in vielen deutschen Städten gehen am Wochenende auch in Stuttgart Bürger auf die Straße, um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Auf Initiative der Jüdischen Studierenden-Union Württemberg, einem Zusammenschluss jüdischer Schüler, Studenten und junger Berufstätiger, findet am Sonntag, 21. Januar, um 15 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung statt. Sie steht unter dem Motto „Stuttgart hält zusammen - Demokratie, Vielfalt, Freiheit verteidigen“. Bereits am Tag zuvor, am Samstag, 20. Januar, versammelt sich um 14 Uhr das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ in der Stuttgarter Innenstadt.